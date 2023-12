THÉÂTRE « HUIT FEMMES » Salle Denise Grey Fay-de-Bretagne Catégories d’Évènement: Fay-de-Bretagne

Loire-Atlantique THÉÂTRE « HUIT FEMMES » Salle Denise Grey Fay-de-Bretagne, 26 janvier 2024 18:00, Fay-de-Bretagne. Fay-de-Bretagne,Loire-Atlantique Pièce de théâtre – 8 femmes.

2024-01-26 fin : 2024-03-01 21:00:00. EUR.

Salle Denise Grey espace Madeleine

Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Play – 8 women Juego – 8 mujeres Theaterstück – 8 Frauen Mise à jour le 2023-12-06 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Heure : 18:00 Catégories d’Évènement: Fay-de-Bretagne, Loire-Atlantique Autres Code postal 44130 Lieu Salle Denise Grey Adresse Salle Denise Grey espace Madeleine Ville Fay-de-Bretagne Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Salle Denise Grey Fay-de-Bretagne Latitude 47.4150111 Longitude -1.790909 latitude longitude 47.4150111;-1.790909

Salle Denise Grey Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fay-de-bretagne/