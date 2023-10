Looking for par la Cie Allégorie Salle Delteil Bègles, 20 décembre 2023, Bègles.

Looking For par la Cie Allégorie

Il y a trois personnages et il y a trois chaises. Chacun a donc sa place. Vraiment ? Et si c’était plus compliqué que ça ? On ne trouve pas si facilement un endroit pour poser ses valises et se reposer… Trois personnages donc, deux acrobates et une chanteuse improvisatrice, sèment la pagaille dans ce jeu de chaises musicales, à grands coups d’équilibre, d’acrobaties et de portés, autour d’un répertoire inondé du soleil de la Méditerranée (Piémont, Grèce, Portugal…).

Ce spectacle est une rencontre joyeuse, tendre et drôle entre le cirque et la voix, sans artifice et sans retenue.

Le trio espiègle : Katell Le Brenn en équilibre et contorsion, David Coll Povedano aux portés acrobatiques et Chloé Cailleton au chant

En partenariat avec les Jeunesses Musicales de France.

Durée 25 min

Salle Delteil Rue du 11 novembre 33130 Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T10:00:00+01:00 – 2023-12-20T10:30:00+01:00

2023-12-20T11:00:00+01:00 – 2023-12-20T11:30:00+01:00

Cie Allegorie