Larsene Tout Schuss Salle Delteil Bègles, 16 décembre 2023 18:00, Bègles

Samedi 16 décembre, 19h00
Salle Delteil
5 à 7€

De 19h à 23h à la salle Delteil

Au programme :

– Concert de l’atelier Jeu en Groupe

– Concert des Luchadores

– Concerts de deux groupes surprises issus de l’école de musique

– Concert du groupe accordéon de l’école de musique Larsene

– Pastilles danse orientales

Buvette et restauration sur place

Salle Delteil
Rue du 11 novembre 33130 Bègles
33130 Gironde
Nouvelle-Aquitaine

doc.larsene@gmail.com
0556852501

2023-12-16T19:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:00:00+01:00

2023-12-16T19:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:00:00+01:00

