Stage de théâtre Salle Delteil Bègles

Gironde Stage de théâtre Salle Delteil Bègles, 9 décembre 2023, Bègles. Stage de théâtre 9 et 10 décembre Salle Delteil 100€ non adhérents ; 80€ adhérents Poser sa voix, renforcer sa confiance, exprimer ses émotions….

Nadège Taravellier vous propose deux jours de stage au début du mois de décembre. Salle Delteil Rue du 11 novembre 33130 Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.72.79.83.56 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00

