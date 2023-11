Bal Brésilien Salle Delteil Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Bal Brésilien Salle Delteil Bègles, 19 novembre 2023, Bègles. Bal Brésilien Dimanche 19 novembre, 15h00 Salle Delteil Entrée : 12€ (stage+bal)

réduction de 5€ aux ceux qui participent au stage de samedi 18/11 , voici le lien https: https://fb.me/e/NE7xdK82

règlement sur place en espèce, chèque, carte bancaire ou par le site Hello asso Bal du Brésil

C’est le deuxième RDV de la trosième saison de ce projet

Un super dimanche pour danser et s’amuser

à travers la culture brésilienne.

– 15h Stage découverte de danse Forró

– 15h Stage découverte de danse Forró

– 16h à 20h Bal Concert (forró) avec le groupe de Léo Correa et son Baile de Rabeca

Salle Delteil
Rue du 11 novembre 33130 Bègles
33130 Gironde
Nouvelle-Aquitaine

