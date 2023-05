Tournois pour les 15 ans du TCT Salle Delteil Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Tournois pour les 15 ans du TCT Salle Delteil, 29 avril 2023, Bègles. Tournois pour les 15 ans du TCT 29 et 30 avril Salle Delteil Inscriptions et paiements en ligne Tarifs : -Adhérents : Gratuit

– Non adhérents : 4 euros -> 1 jour

6 euros -> 2 jours Salle Delteil Rue du 11 novembre 33130 Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.start.gg/tournament/15-ans-du-tct/details »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T10:30:00+02:00 – 2023-04-29T20:00:00+02:00

2023-04-30T11:00:00+02:00 – 2023-04-30T18:00:00+02:00 Tournois tombola Amicale laïque de Bègles Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Salle Delteil Adresse Rue du 11 novembre 33130 Ville Bègles Departement Gironde Lieu Ville Salle Delteil Bègles

Salle Delteil Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Tournois pour les 15 ans du TCT Salle Delteil 2023-04-29 was last modified: by Tournois pour les 15 ans du TCT Salle Delteil Salle Delteil 29 avril 2023 Bègles Salle Delteil Bègles

Bègles Gironde