Festival Abracadabrantesque 16 mars – 7 avril Salle Delteil 6€

L’édition 2023 du festival de théâtre « Abracadabrantesque » propose 3 spectacles professionnels à destination des écoles publiques de Bègles, mais aussi une série de représentations des élèves devant leurs familles

Le festival de théâtre Abracadabrantesque, né à l’initiative de l’école Langevin en 2000 puis porté par l’Amicale Laïque, a su, au fil des années, sensibiliser et mobiliser autour de sa volonté de développer l’accessibilité et l’éducation au spectacle vivant auprès des enfants de Bègles. Aujourd’hui, il rassemble près d’un millier d’élèves, toutes les écoles élémentaires publiques de la ville, les bénévoles et parents d’élèves autour de l’objectif commun d’amener les élèves à la découverte du théâtre aussi bien en tant que spectateurs qu’en tant qu’acteurs

Via une programmation de qualité, le festival permet ainsi chaque année à ce jeune public de découvrir le travail de compagnies professionnelles et de partager des temps d’échanges privilégiés avec les artistes ou de grands auteurs.

Afin de valoriser au mieux le travail et l’implication des enfants et écoles tout au long du projet, le festival garantit la même exigence qualité en termes de conditions techniques et scéniques pour leurs représentations que pour des représentations professionnelles.

Salle Delteil Rue du 11 novembre 33130 Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « albegles@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 85 95 22 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T09:00:00+01:00 – 2023-03-16T11:30:00+01:00

2023-04-07T18:30:00+02:00 – 2023-04-07T21:00:00+02:00

enfants spectacles

@AmicaleLaïqueDeBègles