De l’organoïde à l’organe artificiel . (DR Inserm, retransmission vidéo) Salle Délégation INSERM Casselardit Casselardit Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie De l’organoïde à l’organe artificiel 5e journée scientifique sur l’innovation technologique Instituts Thématiques Multi-Organismes Physiopathologie Métabolisme Dans le cadre de l’Alliance nationale pour les Sciences de la Vie et de la Santé (Aviesan), les Instituts Thématiques Multi-Organismes (ITMO) Physiopathologie Métabolisme Nutrition (PMN) et Technologies pour la Santé (TS) organisent leur 5e journée scientifique sur l’Innovation technologique le vendredi 3 avril 2020. Cette journée conjointe aura pour but de faire connaître à la communauté scientifique française les avancées dans le domaine des organoïdes et des organes artificiels, leurs applications en recherche et clinique, ainsi que les questions éthiques qui s’y réfèrent. Elle s’adresse à tous les acteurs de la recherche, scientifiques, cliniciens, académiques et privés. Les conférences et débats seront filmés, retransmis en direct avec une participation interactive, dans plusieurs villes françaises, grâce à l’appui des structures locales. Afin d’encourager leur participation à cette journée scientifique une session « jeunes chercheurs » est prévue sous un format de présentations flash, sélectionnées à l’issue d’un appel à communications. La date limite de l’envoi des résumés (250 mots, en anglais) est fixée au 10 mars 2020. Pour assister à cette journée, plusieurs lieux d’accueil à disposition du public – à Paris : en présence des conférenciers – à Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Rennes, Strasbourg et Toulouse : en visioconférence, animation sur place par des référents scientifiques Site WEB Comité d’organisation Joëlle Amédée, Djamel Bahamid, Christian Boitard, Chantal Boulanger, Jean Luc Galzi, Olivier Gouraud, Nathalie Grivel, Christophe Junot, Franck Lethimonnier, Olaf Mercier, Nathalie Picollet D’Hahan, Corinne Sebastiani, Nathalie Vergnolle

