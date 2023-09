Braq’cassés Salle Delavaud Versailles, 2 décembre 2023, Versailles.

Braq’cassés Samedi 2 décembre, 20h30 Salle Delavaud Tarif unique : 10 €

Paris, 1988. Un duo de malfaiteurs amateurs décide de braquer une banque en plein centre de la capitale. Evidemment, rien ne va se passer comme prévu, et entre désaccords et manipulations, nos deux compères vont devoir s’extirper d’une situation qui devient de plus en plus délicate.

Cette pièce vous emmène dans une aventure qui regorge de situations rocambolesques et de rebondissements qui vous surprendront jusqu’au point final.

Salle Delavaud 86, rue Yves le Coz – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 33 [{« type »: « email », « value »: « latroupeenchantiers@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0673703414 »}] Salle appartenant à la Maison de quartier de Porchefontaine, espace d’échange et lieu d’expression et de soutien aux projets des associations versaillaises.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T21:30:00+01:00

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T21:30:00+01:00