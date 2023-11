Théâtre…La ballade des planches Salle Delavaud Versailles, 26 novembre 2023, Versailles.

Théâtre…La ballade des planches Dimanche 26 novembre, 17h30 Salle Delavaud Participation aux frais 10 €

Au rythme des saisons théâtrales s’enchaînent les dernières répétitions, les derniers préparatifs avant de monter sur les planches, les ultimes raccords d’un metteur en scène capricieux mais encore la complainte d’un tube de fond de teint égaré, la danse d’un vieux rideau affolé ou d’un costume ensorcelé … Une série de courtes pièces qui représentent toutes un exercice de style different !

Salle Delavaud 86, rue Yves le Coz – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 33 [{« type »: « phone », « value »: « 06.18.68.84.99 »}, {« type »: « email », « value »: « arts.associes.mailing@gmail.com »}] Salle appartenant à la Maison de quartier de Porchefontaine, espace d’échange et lieu d’expression et de soutien aux projets des associations versaillaises.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T17:30:00+01:00 – 2023-11-26T19:00:00+01:00

2023-11-26T17:30:00+01:00 – 2023-11-26T19:00:00+01:00