Spectacle : « Au lit Yéti » Samedi 22 avril, 10h00 Salle Delavaud Tarif : 5 € Par la Compagnie 25 Watts

Pendant la nuit, des ombres font leur apparition et visitent l’imaginaire des enfants. Derrière ces apparences, ils découvrent l’envers de leurs peurs. Au réveil, deux clowns évoquent leurs songes et montrent l’autre face des objets, métamorphosés par leur jeu. Salle Delavaud 86, rue Yves le Coz – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 33 Salle appartenant à la Maison de quartier de Porchefontaine, espace d’échange et lieu d’expression et de soutien aux projets des associations versaillaises. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T10:40:00+02:00

Age min 3 Age max 99

