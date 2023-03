Spectacle : « Bout de ficelles et cœur de bois » Salle Delavaud Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines

Spectacle : « Bout de ficelles et cœur de bois » Salle Delavaud, 16 avril 2023, Versailles. Spectacle : « Bout de ficelles et cœur de bois » Dimanche 16 avril, 18h00 Salle Delavaud Entrée et participation libre Par l’association Au-delà des rêves avec la troupe NIMAG Comédie musicale sur le voyage autour du monde d’une petite marionnette en bois. Salle Delavaud 86, rue Yves le Coz – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 33 Salle appartenant à la Maison de quartier de Porchefontaine, espace d’échange et lieu d’expression et de soutien aux projets des associations versaillaises. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T18:00:00+02:00 – 2023-04-16T18:45:00+02:00

2023-04-16T18:00:00+02:00 – 2023-04-16T18:45:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Salle Delavaud Adresse 86, rue Yves le Coz - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Salle Delavaud Versailles

Évènements liés

Salle Delavaud Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Spectacle : « Bout de ficelles et cœur de bois » Salle Delavaud 2023-04-16 was last modified: by Spectacle : « Bout de ficelles et cœur de bois » Salle Delavaud Salle Delavaud 16 avril 2023 Salle Delavaud Versailles Versailles

Versailles Yvelines