Théâtre : « Les Fourberies de Scapin » (Molière) Salle Delavaud, 15 avril 2023, Versailles. Théâtre : « Les Fourberies de Scapin » (Molière) Samedi 15 avril, 20h00 Salle Delavaud Entrée payante, tarif 5 € Par l’AIDAS et des étudiants en Art Dramatique de l’ESIAD Durant l’absence de leurs pères respectifs, Octave s’est marié en secret avec Hyacinthe et Léandre est tombé amoureux de Zerbinette. A leur retour, Argante et Géronte ont des projets de mariage pour leurs enfants. Les fils ne savent pas comment résoudre leurs problèmes. Scapin, valet de Léandre, s’engage à tout arranger. Mise en scène : Carlo Boso. Création Mois Molière 2022. Samedi 15 avril 2023 – 20h

Durée : 1h30

À partir de 5 ans, tarif : 5 €

Dans le cadre du Festival Baz'arts des Mômes 2023 : http://www.versailles.fr/bazarts-des-momes

Salle Delavaud
86, rue Yves le Coz – 78000 Versailles

2023-04-15T20:00:00+02:00 – 2023-04-15T21:30:00+02:00

