Heure du conte Salle Delavaud, 12 avril 2023, Versailles. Heure du conte Mercredi 12 avril, 10h30 Salle Delavaud Entrée libre Une sélection d’histoires racontées par l’association l’Eventail des contes sur le thème « La tête dans les étoiles ». Avec la Bibliothèque de Porchefontaine. Mercredi 12 avril 2023 – 10h30

Salle Delavaud, Maison de Quartier de Porchefontaine

À partir de 4 ans Salle Delavaud 86, rue Yves le Coz – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 33

2023-04-12T10:30:00+02:00 – 2023-04-12T11:15:00+02:00

