Madeleine et Salomon, le duo magique piano-voix Samedi 1 avril, 20h30 Salle Delavaud

Tarifs : 18€-12€-6€

« Une voix, un piano et beaucoup, beaucoup d’émotion. D’où nait-elle? De l’entière sincérité nichée dans la voix bouleversante de Clotilde Rullaud (Madeleine) et dans le jeu à l’unisson d’Alexandre Saada (Salomon). Mais aussi du nouveau répertoire, composé de pop songs orientales datant des années 60 et 70. Traduites, restaurées, ravivées par le duo, elles font passer un souffle très pur à faire pleurer le plus aride désert d’Arabie. […] En concert, il est presque difficile de soutenir l’émotion qui passe dans les interprétations de Madeleine & Salomon. Trop de chaleur, trop de lumière, d’espérance. » Télérama – TTTT et Album « Grand cru » 2022 – « Remarquablement réussi. » Jazz News Best of 2022 – « Grand retour du duo français qui nous avait soufflé en 2016. » France Musique Best of 2022 – « Un rêve éveillé, fragile et intime. Une vraie réussite ! » TSF

Salle Delavaud 86, rue Yves le Coz – 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines 01 30 97 87 33

2023-04-01T18:30:00+00:00 – 2023-04-01T19:30:00+00:00