Charles Heisser, le pianiste virtuose baroque et jazz

Yvelines

Samedi 25 mars, 20h30
Salle Delavaud

Tarifs : 20€-14€-8€ Sa virtuosité et sa créativité sont déjà saluées par les plus grands, à l’instar de Chick Corea qui l’a invité à participer à son prochain album.

Tarifs : 20€-14€-8€

À son aise dans les répertoires les plus divers, Charles Heisser revendique un éclectisme musical rafraîchissant. Ainsi, avec ce concert, il met en regard deux univers qu'il pratique avec un égal bonheur : les pages les plus sublimes de Rameau et Couperin, maîtres incontestés du baroque français, et le monde de ses propres influences jazzistiques, dans une rencontre insolite et détonante entre interprétation, improvisation et création !

Salle Delavaud
86, rue Yves le Coz – 78000 Versailles

