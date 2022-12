Heure du conte Salle Delavaud Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Heure du conte Salle Delavaud, 15 février 2023, Versailles. Heure du conte Mercredi 15 février 2023, 10h30 Salle Delavaud

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Des histoires racontées par les conteurs de l’association de l’Éventail des contes, pour rêver et partager un moment convivial. Dès 4 ans. Salle Delavaud 86, rue Yves le Coz – 78000 Versailles Porchefontaine Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 97 87 33 Salle appartenant à la Maison de quartier de Porchefontaine, espace d’échange et lieu d’expression et de soutien aux projets des associations versaillaises.

2023-02-15T10:30:00+01:00

2023-02-15T11:15:00+01:00 © Bibliothèque municipale de Versailles

