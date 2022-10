Mariage et châtiment Salle Delavaud Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Mariage et châtiment Salle Delavaud, 19 novembre 2022, Versailles. Mariage et châtiment Samedi 19 novembre, 20h30 Salle Delavaud

Participation : 10 euros

Un vrai vaudeville contemporain brillant et élégant, un véritable comique de situation sur le gros mensonge. Salle Delavaud 86 Rue Yves le Coz, 78000 Versailles Porchefontaine Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 97 87 33 Salle appartenant à la Maison de quartier de Porchefontaine, espace d’échange et lieu d’expression et de soutien aux projets des associations versaillaises. La compagnie Arts Associés présente Mariage et châtiment, une comédie de D.Pharao, dans une mise en scène d’Isabelle Blondeau. Un vrai vaudeville contemporain brillant et élégant, un véritable comique de situation en chaîne très efficace sur le gros mensonge, l’ultime et ses conséquences inattendues. Rires en cascade !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T20:30:00+01:00

2022-11-19T22:30:00+01:00

Catégories d'évènement: Versailles, Yvelines

