Le Dindon de Georges Feydeau Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine Versailles, 1 mars 2024, Versailles.

Le Dindon de Georges Feydeau Vendredi 1 mars 2024, 20h30 Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine Participation libre au profit du groupe Versailles Porchefontaine de SNL (Solidarités Nouvelles pour le Logement) qui œuvre à la réduction du mal logement par la mise en place d’hébergements passerelles et par l’accompagnement des personnes accueillies.

Début : 2024-03-01T20:30:00+01:00 – 2024-03-01T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-01T20:30:00+01:00 – 2024-03-01T22:30:00+01:00

Le Dindon de Georges Feydeau par le Théâtre des Deux Rives de Versailles

Mise en scène : Daniel Annotiau

Distribution : Hélène Aubey, Caroline Corre, Maëlle Dodu, Emmanuelle Dubois, Martine Kravetz, Amélie Delbecq, Véronique Sens, Alban de Maupéou, Harold Brown, François Prévost, Philippe Manenc, Joseph Tozza, Daniel Annotiau

Spectacle donné au profit de Solidarités Nouvelles Logement (SNL)

Contact mail à : versaillesporchefontaine.snl78@gmail.com

Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine 86, rue Yves le Coz – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 33 [{« type »: « email », « value »: « versaillesporchefontaine.snl78@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:versaillesporchefontaine.snl78@gmail.com »}] Salle appartenant à la Maison de quartier de Porchefontaine, espace d’échange et lieu d’expression et de soutien aux projets des associations versaillaises.