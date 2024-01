Heure du conte Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine Versailles, mercredi 7 février 2024.

Heure du conte Histoires contées par l’Éventail des contes autour de thématiques diverses.

Dès 4 ans. 7 février – 29 mai, les mercredis Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Début : 2024-02-07T10:30:00+01:00 – 2024-02-07T11:15:00+01:00

Fin : 2024-05-29T10:30:00+02:00 – 2024-05-29T11:30:00+02:00

Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine 86, rue Yves le Coz – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 33 [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 50 60 03 »}] Salle appartenant à la Maison de quartier de Porchefontaine, espace d’échange et lieu d’expression et de soutien aux projets des associations versaillaises.

