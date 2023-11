Les récompenses du sport salle Debruyne Villeneuve-d’Ascq, 8 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Vendredi 8 décembre 2023, l’Office municipal du Sport accueille sur invitation à la salle Debruyne celles et ceux qui, tout au long de l’année -et depuis parfois très longtemps, font vibrer les salles, les courts, les terrains… et bien entendu les spectateurs, supporters, parents et accompagnateurs.

À six mois des Jeux olympiques, cette cérémonie mettra à nouveau à l’honneur tant les sportifs individuels que les encadrants, les équipes que les bénévoles, au cours d’un rassemblement aux couleurs du drapeau olympique.

Cette année, 18 bénévoles, 10 encadrants, 13 équipes, 21 sportifs individuels seront récompensés. L’OMS décernera également les prix de l’Action à un club sportif et de l’Esprit sportif à un jeune de moins de 21 ans.

Plusieurs sportifs et bénévoles ayant participé aux précédentes éditions des JO seront présents afin de remettre des récompenses.

Côté ludique, un jeu sera proposé au public, qui devra déterminer le nombre de briques de construction utilisées par l’équipe de l’OMS pour recréer les anneaux olympiques. Et l’on pourra aussi revisiter l’histoire des JO, grâce à deux expositions prêtées par le Comité départemental olympique et sportif.

salle Debruyne rue Jean Delattre Villeneuve-d’Ascq 59491 Ascq Nord Hauts-de-France

