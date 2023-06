fête des allumoirs salle Debruyne Villeneuve-d’Ascq, 13 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

fête des allumoirs Vendredi 13 octobre, 18h30 salle Debruyne participation libre

Organisation de notre défilé annuel des allumoirs avec pour thème : « les jeux olympiques ». Le défilé partira de la salle Debruyne à Ascq et fera le tour du quartier afin d’illuminer les rues. Il sera acccompagné de musiciens et de nos mascotttes.

Concours : Les plus beaux allumoirs/torches olympiques/anneaux olympiques seront réconpensés

Après le défilé : feu d’artifice stade Beaucamp sur le même thème pour l’émerveillement de tous.

Petite restauration sur place salle Debruyne

salle Debruyne rue Jean Delattre Villeneuve-d’Ascq 59491 Ascq Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « amicalelaiquedascq@gmail.com »}]

2023-10-13T18:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

Défilé Allumoirs Feu d’artifice

Amicale Laïque d’Ascq