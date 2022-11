Concert de Sainte Cécile Salle Debruyne Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Concert de Sainte Cécile Salle Debruyne, 4 décembre 2022, Villeneuve-d'Ascq. Concert de Sainte Cécile Dimanche 4 décembre, 16h00 Salle Debruyne

entrée libre

Concert de Sainte Cécile au profit du Téléthon Salle Debruyne Rue Jean Delattre, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France Les musiciens de la Philharmonie d’Ascq fêteront la Sainte Cécile lors d’un concert à la Salle Debruyne le dimanche 4 décembre 2022 à 16h. L’entrée est gratuite au public. Les musiciens s’associent à la cause du Téléthon et tous les dons seront redistribués au Téléthon.

