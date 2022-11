TROC PLANTES Salle de Vic Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

TROC PLANTES Salle de Vic, 26 novembre 2022, Castanet-Tolosan. TROC PLANTES Samedi 26 novembre, 14h00 Salle de Vic

gratuit

Échange de plantes, graines et boutures racinées handicap moteur mi Salle de Vic 4 Route d’Escalquens, 31320 Castanet Tolosan Grande Bordé Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie TROC PLANTES Echange de plantes,conseils d’ entretien, reconnaissances de végétaux, collections.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T14:00:00+01:00

2022-11-26T17:00:00+01:00 Poumirol lydia « Passiflora caerulea »

