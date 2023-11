Cet évènement est passé Exposition Pevarzek à Gourin Salle de Troñjoli – Sal Troñjoli Gourin Catégories d’Évènement: Gourin

Morbihan Exposition Pevarzek à Gourin Salle de Troñjoli – Sal Troñjoli Gourin, 10 novembre 2023, Gourin. Exposition Pevarzek à Gourin 10 novembre – 17 décembre Salle de Troñjoli – Sal Troñjoli Gratuit A l’occasion du centenaire de la création du mouvement « Ar Seiz Breur » (les sept frères), le château abritera une expo de plusieurs artistes bretons regroupés au sein d’une nouvelle association « Pevarzek » (quatorze). Huit des quatorze artistes et artisans exposeront leurs œuvres : peintures, sculptures, textiles, vêtements, broderie, photos. En parallèle il y aura aussi une expo d’œuvres de Seiz Breur.

Ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 10h à 18h. Salle de Troñjoli – Sal Troñjoli Chemin du Roz, 56110 Gourin Gourin 56110 Frétézac’h Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T10:00:00+01:00 – 2023-11-10T18:00:00+01:00

