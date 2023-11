Stage de Théâtre Enfants salle de Théâtre Montrabé, 21 février 2024, Montrabé.

Stage de Théâtre Enfants 21 – 23 février 2024 salle de Théâtre 100€ les 3 jours

Venez (re)découvrir le théâtre avec les stages pour enfants de l’association ART EN CIEL – L’Atelier de La Compagnie A pendant les vacances de février !

Du mercredi 21 au vendredi 23 février, nous organisons un stage de théâtre pour les enfants à Montrabé :

Notre professeur de théâtre, Luc Gasne, guidera vos enfants vers les sentiers du lâcher-prise, des émotions et des improvisations… et leur ouvrira la caverne tant attendue de la salle des costumes ! Elle regorge de trésors à s’approprier dans le but de créer les personnages de leurs rêves.

Petit spectacle d’improvisations guidées à la clé le dernier jour du stage.

renseignements et inscriptions :09 80 62 11 90 atelier-artenciel@hotmail.fr

salle de Théâtre allée du Logis Vieux 31850 Montrabe Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « atelier-artenciel@hotmail.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 80 62 11 90 »}] [{« link »: « mailto:atelier-artenciel@hotmail.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-21T10:00:00+01:00 – 2024-02-21T16:00:00+01:00

2024-02-23T10:00:00+01:00 – 2024-02-23T16:00:00+01:00

stage théâtre

Camille Cabarrot