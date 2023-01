Stage de Théâtre pour enfants salle de Théâtre Montrabé Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Montrabé

Stage de Théâtre pour enfants salle de Théâtre, 22 février 2023, Montrabé. Stage de Théâtre pour enfants 22 – 24 février salle de Théâtre

100 € sur inscription

organisé par l’association Art en Ciel salle de Théâtre allée du Logis Vieux 31850 Montrabe Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:atelier-artenciel@hotmail.fr »}] L’objectif ? Se découvrir à travers le théâtre en s’amusant en groupe.

Nous travaillerons la présence, les émotions, le lâcher-prise, le corps. Tout en découvrant, en approfondissant, et en s’amusant, nous créerons quelque chose de nouveau.

Scène, accessoires, costumes tout est fourni dans notre théâtre !

Informations et inscription par mail à atelier-artenciel@hotmail.fr / 07 68 93 71 55

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-22T10:00:00+01:00

2023-02-24T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Montrabé Autres Lieu salle de Théâtre Adresse allée du Logis Vieux 31850 Montrabe Ville Montrabé lieuville salle de Théâtre Montrabé Departement Haute-Garonne

salle de Théâtre Montrabé Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montrabe/

Stage de Théâtre pour enfants salle de Théâtre 2023-02-22 was last modified: by Stage de Théâtre pour enfants salle de Théâtre salle de Théâtre 22 février 2023 Montrabé salle de Théâtre Montrabé

Montrabé Haute-Garonne