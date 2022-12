Matchs de Tennis de Table à CENON Salle de Tennis de Table Léo Lagrange Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Matchs de Tennis de Table à CENON Samedi 10 décembre, 16h00 Salle de Tennis de Table Léo Lagrange Retrouvez les rencontres de l'US Cenon Tennis de Table à domicile Salle de Tennis de Table Léo Lagrange cours de Verdun 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Samedi 10 décembre :

A partir de 16h00 Equipe (1) US CENON / SABLONS LALANDE POMEROL

Equipe (2) US CENON / CHAZELLES (16)

Equipe (3) US CENON / VILLENEUVE SUR LOT (47) Contact : US CENON TENNIS DE TABLE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T16:00:00+01:00

2022-12-10T19:00:00+01:00

