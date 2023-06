Sauvagnon sous les lampions Salle de sports Sauvagnon, 24 juin 2023, Sauvagnon.

Sauvagnon,Pyrénées-Atlantiques

Devant le fronton du gymnase pour son repas festif et musical « Sauvagnon sous les Lampions ». Vous pourrez déguster du rougail saucisses issu d’un producteur de porcs noir de la région, suivi de fromage et d’un café gourmand. L’ambiance musicale sera assurée par le groupe « Kopriak MUSIK »..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . EUR.

Salle de sports

Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In front of the gymnasium pediment for its festive and musical meal « Sauvagnon sous les Lampions ». Enjoy sausage rougail from a local black pork producer, followed by cheese and gourmet coffee. Musical entertainment will be provided by the « Kopriak MUSIK » group.

Frente al frontón del gimnasio para su comida festiva y musical « Sauvagnon sous les Lampions ». Podrá degustar rougail de salchicha de un productor local de cerdo negro, seguido de queso y café gourmet. El ambiente musical correrá a cargo del grupo « Kopriak MUSIK ».

Vor dem Giebel der Sporthalle für sein festliches und musikalisches Essen « Sauvagnon sous les Lampions ». Sie können Rougail saucisses von einem Züchter schwarzer Schweine aus der Region probieren, gefolgt von Käse und einem Café gourmand. Für die musikalische Untermalung sorgt die Gruppe « Kopriak MUSIK ».

Mise à jour le 2023-06-08 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN