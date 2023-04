Marché de l’Avent Salle de sports Putanges-le-Lac Catégories d’Évènement: Orne

Orne . L’Office de Tourisme du Pays de Putanges organise son 20ème Marché de Noël. Une soixantaine d’exposants viendront présenter leurs réalisations artistiques ou artisanales dans la salle de sports à Putanges.

Beaucoup d’idées cadeaux seront au rendez-vous : objets de décoration, décoration de Noël, bijoux, sacs, linge de maison, broderies, dentelles, tricots, peintures, cartes de vœux, livres, etc…

Pour les enfants: mini ferme, Père Noël …

Et pour les gourmands, de nombreux produits de bouche !

