Le Noël du SMASH

Samedi 23 décembre, 10h30

salle de sports l'Herber
L'Herbergement

Diverses animations : Matchs

Jeux de société

Concours de dessin,

Jeux en bois,

Maquillage

Stand photos

Bar et restauration sur place

salle de sports l'Herber
place du marché
85260 L'Herbergement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T10:30:00+01:00 – 2023-12-23T23:00:00+01:00

