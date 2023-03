Serial Kickerz Block Party Salle de sports Georges Ricart, 25 mars 2023, Le Haillan.

Après une première édition magique, la version Block Party du Serial Kickerz est de retour.

Un battle de niveau international ou une sélection des meilleur(e)s danseurs et danseuses d’Europe s’affronteront au milieu d’un cercle formé par le public embarqué par la musique des DJs.

Les crews sont composés de danseurs de 3 styles différents : Popping, Hip Hop et Breakdance.

Réservez votre place en ligne – ⚠️ places limitées

Les adhérents au Centre socio-culturel peuvent bénéficier de tarifs préférentiels.

De 14h30 à 18h :

Graff | œuvre collective

RAP | Open Mic – de 14h30 à 16h

RAP | Concert showcase – de 16h à 18h

Stand de tatouages éphémères avec le collectif Skin Jackin

Atelier de skate | enfants ou adultes

Tournoi de basket et animations freestyle

Démonstration et initiation au parcours gym

Village du jeu de société avec la Ludothèque

Une exposition axée sur le basket couvrira le lieu grâce au travail du photographe L’Oeil de Ken

DJ Sets

Laser game

Web radio

Buvette

18h : Battle de danse

Cet événement a pour ambition de promouvoir les cultures actuelles, de HIP HOP notamment et de favoriser l’émergence et la créativité artistique par l’implication des jeunes dans les projets de territoire.

Retour en images de l’édition 2022

Où se garer ?

Plusieurs parking seront mis à disposition :

Parking salle Georges Ricart

Parking de l’école maternelle et élémentaire de la Luzerne

Pour plus de renseignement :

Centre socio-culturel La Source : lasource@ville-lehaillan.fr ou 05 56 34 94 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

