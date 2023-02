Quarts de finale de coupe et challenge de Vendée Salle de sports André Chevalier Montaigu-Vendée Catégories d’Évènement: Montaigu-Vendée

Organisés par SPS Basket La Guyonnière Salle de sports André Chevalier Rue des Agapes – La Guyonnière, 85600 Montaigu-Vendée La Guyonnière Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire C’est l’heure des quarts de finale de coupe et de challenge de basket de Vendée !

Rendez-vous à la salle de sports de la Guyonnière pour suivre les matchs : Samedi 25 février

19h00 : Les Achards – La Gaubretière

21h15 : SPS/SMTS – SGMVB . Dimanche 26 février

14h00 : SPS/SMTS – La Chaize Giraud

16h30 : Chambretaud – Riez Vie Restauration sur place

