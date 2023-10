Spectacle Machu Picchu Salle de sport Alphonse Daudet Leers, 22 juin 2019, Leers.

Spectacle Machu Picchu Samedi 22 juin 2019, 20h30 Salle de sport Alphonse Daudet Entrée gratuite sur réservation (à partir du 21 mai). Retrait des tickets en mairie.

James Conrad, professeur et chercheur à la bibliothèque de Boston, soutient une nouvelle hypothèse concernant la découverte de la cité inca Machu Pichu : celle-ci aurait été découverte bien avant l’explorateur Hiram Bingham en 1911. En effet, un groupe de trois aventurières mené par Alexandra Taylor et motivées à la fois par la recherche historique et la quête d’un trésor inca, en seraient les pionnières. À la journaliste venue l’interviewer, James Conrad et son assistante Nelly Raven proposent alors un voyage dans le temps à bord de la Papagayo Airlines sur les traces d’Alexandra Taylor et de ses deux comparses, Lucia et Carmen…

Salle de sport Alphonse Daudet 96 bis, rue Roger Salengro 59115 LEERS Leers 59115 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 200 606 »}]

