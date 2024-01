Séance de théâtre Salle de spectacles – Maison des Associations Ingrandes, 20 janvier 2024, Ingrandes.

Séance de théâtre 20 et 21 janvier Salle de spectacles – Maison des Associations Adultes : 9,00€ / – 12 ans : 5,00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-21T14:30:00+01:00 – 2024-01-21T18:00:00+01:00

Soirée théâtre avec « Le gang des mamies flingueuses »

La trame :

Difficile de vivre avec une retraite de misère ! C’est pour cette raison que Denise, mamie acariâtre et machiavélique va entraîner sa soeur et ses amis dans une quête un peu folle… celle de trouver l’idée géniale et révolutionnaire qui leur permettra de s’enrichir et de mener la grande vie ! Ces mamies dynamiques n’auront de cesse d’élaborer des plans les plus loufoques les uns que les autres, pour parvenir à leurs fins… Y arriveront-elles ? Suspens…

Les Baladins Ingrandais ont le plaisir de vous présenter » Le gang des mamies flingueuses », pièce de théâtre d’Angélique SUTTY donnant la part belle à des retraitées pour le moins… détonantes !

Tarifs : 9,00€ (adulte) et 5,00€ (- de 12 ans) – Réservation conseillée.

Boissons et restauration disponibles sur place.

Salle de spectacles – Maison des Associations 33 Rue René DESCARTES 86220 INGRANDES Ingrandes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « cdfingrandes@gmail.com »}]

théâtre spectacle

CDF Ingrandes