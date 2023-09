cinéma à Ingrandes Salle de spectacles – Maison des Associations Ingrandes Catégories d’Évènement: Ingrandes

Vienne cinéma à Ingrandes Salle de spectacles – Maison des Associations Ingrandes, 10 octobre 2023, Ingrandes. cinéma à Ingrandes Mardi 10 octobre, 20h30 Salle de spectacles – Maison des Associations Salle de spectacles – Maison des Associations 33 Rue René DESCARTES 86220 INGRANDES Ingrandes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T20:30:00+02:00 – 2023-10-10T22:30:00+02:00

2023-10-10T20:30:00+02:00 – 2023-10-10T22:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Ingrandes, Vienne Autres Lieu Salle de spectacles - Maison des Associations Adresse 33 Rue René DESCARTES 86220 INGRANDES Ville Ingrandes Departement Vienne Lieu Ville Salle de spectacles - Maison des Associations Ingrandes latitude longitude 46.876597;0.567982

Salle de spectacles - Maison des Associations Ingrandes Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ingrandes/