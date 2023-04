Séance de Cinéma Salle de spectacles – Maison des Associations Ingrandes Catégories d’Évènement: Ingrandes

Vienne

Séance de Cinéma Salle de spectacles – Maison des Associations, 25 avril 2023, Ingrandes. Séance de Cinéma Mardi 25 avril, 20h30 Salle de spectacles – Maison des Associations adulte 6,50€ / moins de 18 ans 5,00€. Nous acceptons les Pass Culture de la municipalité d’Ingrandes. Ouverture de la billetterie 1/2h avant Salle de spectacles – Maison des Associations 33 Rue René DESCARTES 86220 INGRANDES Ingrandes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « asselin_bernadette@hotmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-25T20:30:00+02:00 – 2023-04-25T22:00:00+02:00

2023-04-25T20:30:00+02:00 – 2023-04-25T22:00:00+02:00 cinéma

Détails Catégories d’Évènement: Ingrandes, Vienne Autres Lieu Salle de spectacles - Maison des Associations Adresse 33 Rue René DESCARTES 86220 INGRANDES Ville Ingrandes Departement Vienne Lieu Ville Salle de spectacles - Maison des Associations Ingrandes

Salle de spectacles - Maison des Associations Ingrandes Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ingrandes/

Séance de Cinéma Salle de spectacles – Maison des Associations 2023-04-25 was last modified: by Séance de Cinéma Salle de spectacles – Maison des Associations Salle de spectacles - Maison des Associations 25 avril 2023 Ingrandes Salle de spectacles - Maison des Associations Ingrandes

Ingrandes Vienne