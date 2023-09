KENNY GARRETT / DANIEL ZIMMERMANN Salle De Spectacles Guy Obino Vitrolles, 4 novembre 2023, Vitrolles.

KENNY GARRETT / DANIEL ZIMMERMANN Samedi 4 novembre, 20h00 Salle De Spectacles Guy Obino De 15,44 à 29,58€ en pré-vente

KENNY GARRETT

KENNY GARRETT : saxophones

RUDY BIRD : percussions, chant

KEITH BROWN : piano, claviers

RONALD BRUNER : batterie

CORCORAN HOLT : contrebasse

MELVIS SANTA : percussions, chant

Reconnu comme l’une des légendes vivantes les plus influentes du jazz moderne, Kenny Garrett, le dernier saxophoniste ayant accompagné Miles Davis sur scène, revient à Vitrolles après une standing ovation en 2019 avec Sounds from the Ancestors. Couronné d’un Grammy Award, ce projet reflète la riche histoire du jazz, du R&B et du gospel de sa ville natale, Detroit, mais, est aussi empreint d’une vibration cosmopolite moderne, notamment par l’inclusion de musique provenant de France, de Cuba, du Nigeria et de la Guadeloupe. Avec toujours autant de plaisir et de ferveur, il délivre sur scène un groove imparable qui vous donnera, sans aucun doute, l’envie de bouger sur votre chaise !

DANIEL ZIMMERMANN

DANIEL ZIMMERMANN : trombone

JULIEN CHARLET : batterie

PIERRE DURAND : guitare

JÉRÔME REGARD : basse

Incontournable tromboniste de la scène française depuis plus de 20 ans, compagnon de route de Thomas de Pourquery, du Sacre du Tympan, de Claude Nougaro, Manu Dibango et tant d’autres, Daniel Zimmermann se lance avec son quartet dans une relecture très personnelle de l’œuvre de l’homme à la tête de chou. Concentrés autour du Gainsbourg d’avant Gainsbarre, ils associent l’énergie brute d’un groupe de rock à la liberté créatrice et fougueuse du jazz. De Bonnie & Clyde échoués en terres sahéliennes en Comic Strip azimuthé, d’Amours perdues poignantes en Machins choses langoureux, de New York USA en Melody Nelson comme suspendus au-dessus de grooves implacables, ils multiplient les clins d’œil au maître pour mieux s’en détourner, insufflant son esprit de malice et d’irrévérence dans chacune de leurs envolées… Immanquable !

Salle De Spectacles Guy Obino rue Roumanille, 13127 Vitrolles Vitrolles 13127 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

