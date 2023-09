HERMON MEHARI / ERIK TRUFFAZ Salle De Spectacles Guy Obino Vitrolles, 3 novembre 2023, Vitrolles.

HERMON MEHARI / ERIK TRUFFAZ Vendredi 3 novembre, 20h00 Salle De Spectacles Guy Obino De 15,44 à 29,58€ en pré-vente

HERMON MEHARI

HERMON MEHARI : trompette

LUCA FATTORINI : contrebasse

GAUTIER GARRIGUE : batterie

PETER SCHLAMB : piano

Hermon Mehari, chanteur, compositeur mais surtout trompettiste surdoué formé au jazz dans l’un de ses berceaux, Kansas City, aura attendu la pandémie pour explorer musicalement sa culture ancestrale. Première génération d’une famille ayant fui la guerre dans les années 1980, le répertoire de ce projet Asmara ramène à l’Érythrée, pays, qu’il a surtout connu à travers son père. Parisien d’adoption depuis 2015, l’instrumentiste réunit pour cet émouvant hommage le pianiste Peter Schlamb, le contrebassiste Luca Fattorini et le batteur Gautier Garrigue. Il nous transporte, à travers les sonorités du jazz éthiopien, dans le folklore des divers peuples de la Corne de l’Afrique, renoués et pacifiés par la musique…

ERIK TRUFFAZ

ERIK TRUFFAZ : trompette

ALEXIS ANÉRILLES : claviers

RAPHAËL CHASSIN : batterie

MARCELLO GIULIANI : basse

MATTHIS PASCAUD : guitare

Erik Truffaz, trompettiste incontournable de la scène européenne, s’inscrit comme un artiste explorateur de tous les genres. Entre jazz, pop, électro, musiques traditionnelles, classiques et de cinéma, il ose des mélanges audacieux. Avec son nouveau projet Rollin’, il revisite quelques grands thèmes du septième art, signés des plus grands : Nino Rota, Ennio Morricone, Michel Magne ou encore, Miles Davis. Il réunit pour cela une troupe digne des Marvels, super-héros des textures et des carambolages esthétiques. En plus de son acolyte de toujours, le bassiste Marcello Giuliani, le groupe s’étoffe des anciens futs de Raphaël Chassin, des claviers minés d’Alexis Anérilles et de la guitare monkienne de Matthis Pascaud. Un programme rempli de mélodies émouvantes et reconnaissables qui vous fera rêver, rire et pleurer !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r

Salle De Spectacles Guy Obino rue Roumanille, 13127 Vitrolles Vitrolles 13127 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/le-rendez-vous-de-charlie-2023&quick=4666363 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T20:00:00+01:00 – 2023-11-03T23:30:00+01:00

2023-11-03T20:00:00+01:00 – 2023-11-03T23:30:00+01:00