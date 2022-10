Le Rendez-Vous de Charlie 2022: YOM / DHAFER YOUSSEF Salle De Spectacles Guy Obino, 5 novembre 2022, Vitrolles.

Après le succès de la première édition en 2021, le Rendez-Vous de Charlie, temps fort jazz de l’automne, revient à Vitrolles les vendredi 04 et samedi 05 novembre. En écho au Charlie Jazz Festival, deux soirées qui verront se succéder sur la scène de la salle Guy Obino, des pointures du jazz national et international.

>> SAMEDI 05 NOVEMBRE

20H : YOM

Le clarinettiste virtuose Yom ouvrira la soirée avec « Célébration », son projet le plus beau et le plus personnel, en duo avec le pianiste Léo Jassef.

21H : DHAFER YOUSSEF

Nous aurons également la chance d’accueillir en exclusivité mondiale le tout nouveau projet du maître du oud Dhafer Youssef, dont la sortie de l’album « Street of Minarets » est prévue courant 2023. Après un passage inoubliable en 2017 au Charlie Jazz Festival, le musicien d’origine tunisienne revient à Vitrolles pour un voyage lyrique où dialoguent l’Orient et l’Occident.

