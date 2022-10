Le Rendez-Vous de Charlie 2022: MARION RAMPAL FEAT. PIERS FACCINI / BILL FRISELL Salle De Spectacles Guy Obino Vitrolles Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Rendez-Vous de Charlie 2022: MARION RAMPAL FEAT. PIERS FACCINI / BILL FRISELL Salle De Spectacles Guy Obino, 4 novembre 2022, Vitrolles. Le Rendez-Vous de Charlie 2022: MARION RAMPAL FEAT. PIERS FACCINI / BILL FRISELL Vendredi 4 novembre, 20h00 Salle De Spectacles Guy Obino

De 15,44€ à 26,55€ / pass 2 jours à 42,71€

♫JAZZ♫ Salle De Spectacles Guy Obino rue Roumanille, 13127 Vitrolles Vitrolles 13127 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Après le succès de la première édition en 2021, le Rendez-Vous de Charlie, temps fort jazz de l’automne, revient à Vitrolles les vendredi 04 et samedi 05 novembre. En écho au Charlie Jazz Festival, deux soirées qui verront se succéder sur la scène de la salle Guy Obino, des pointures du jazz national et international. >> VENDREDI 04 NOVEMBRE

20H : MARION RAMPAL FEAT. PIERS FACCINI

En ouverture de ce Rendez-Vous de Charlie 2022, la chanteuse élue artiste vocale aux dernières Victoires du Jazz, Marion Rampal, invitera l’envoûtant chanteur folk Piers Faccini à rejoindre son quartet pour jouer « Tissé », son nouvel opus salué par les critiques. Un concert hors du temps, intime et chaleureux. En deuxième partie de soirée, nous aurons l’honneur d’accueillir pour une date unique en France l’un des trois plus grands guitaristes de jazz des trente dernières années, Bill Frisell avec son projet Harmony. Un hommage à la musique américaine du siècle dernier tout simplement immanquable !

21H : BILL FRISELL

En deuxième partie de soirée, nous aurons l'honneur d'accueillir pour une date unique en France l'un des trois plus grands guitaristes de jazz des trente dernières années, Bill Frisell avec son projet « Harmony ». Un hommage à la musique américaine du siècle dernier tout simplement immanquable !

