Cékoi Céoù ? Solo clownesque familial Salle de spectacles Éguzon-Chantôme, 20 juillet 2023, Éguzon-Chantôme.

Cékoi Céoù ? Solo clownesque familial 20 et 25 juillet Salle de spectacles Tarifs 5 € – Salle limitée à 175 places

Une « marginale » qui vit dans son monde et ses cartons reçoit un coup de téléphone l’invitant à une émission de téléréalité. Elle a été pré-sélectionnée pour participer à l’émission La plus belle des princesses et a la possibilité de se marier avec le prince. Mais elle doit envoyer une photo d’elle.

Il faut donc se préparer, se transformer en belle princesse et répondre à tous les critères imposés. En cherchant tous les accessoires pour sa métamorphose, elle va retrouver moultes objets qui raviverons différents souvenirs.

Cette fable moderne, se moque du dictat de l’apparence et de la « normalité » , revendique le droit d’être différent.

Les princes, princesses, et héros sont un peu écorné,es, demystifié,es.

Spectacle pour tous, drôle, pétillant,loufoque et décalé, tendre aussi. On chante, on danse et on se souvient.

A travers ce spectacle nous avons voulu mettre en avant la problématique que pose la normalité, en effet notre société est régie par des normes très définies difficiles à vivre quand est dit « différent »,

Avec ce solo clownesque nous abordons à travers des objets divers et variés les souvenirs du personnage. Elle rêve de normalité et d’une vie merveilleuse, mais on comprend qu’elle est un peu différente des autres.

Cette aventure lui permettra de s’accepter telle qu’elle est.

Salle de spectacles Rue Camille Toussaint 36270 Eguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « leszurbaines@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T10:00:00+02:00 – 2023-07-20T11:00:00+02:00

2023-07-25T18:00:00+02:00 – 2023-07-25T19:00:00+02:00

©Valérie Nja Kwa