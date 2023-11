Marché de Noël d’Anglade Salle de spectacles Anglade, 2 décembre 2023, Anglade.

Anglade,Gironde

C’est le moment de profiter de la magie de Noël ! L’association Toutes Générations d’Anglade organise un marché de Noël pour vous proposer des idées cadeaux !

Le père Noël sera même présent de 15h30 à 16h30 le samedi, de 11h à 12h et de 14h à 15h30 le dimanche. Une boîte aux lettres sera disponible sur place pour envoyer vos listes de Noël.

Buvette et restauration crêpes sur place..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 19:00:00. .

Salle de spectacles

Anglade 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



It’s time to enjoy the magic of Christmas! The association Toutes Générations d’Anglade is organizing a Christmas market to offer you gift ideas!

Santa Claus will be on hand from 3.30 to 4.30 pm on Saturday, and from 11 am to 12 pm and 2 to 3.30 pm on Sunday. A mailbox will be available on site to send in your Christmas lists.

Refreshments and crêpes available on site.

¡Es hora de disfrutar de la magia de la Navidad! La asociación Toutes Générations d’Anglade organiza un mercadillo navideño para darte ideas de regalos

Papá Noel estará presente de 15.30 a 16.30 h el sábado, y de 11.00 a 12.00 h y de 14.00 a 15.30 h el domingo. Habrá un buzón para enviar las listas de Navidad.

Refrescos y crepes in situ.

Es ist an der Zeit, den Weihnachtszauber zu genießen! Der Verein Toutes Générations d’Anglade organisiert einen Weihnachtsmarkt, auf dem Sie Geschenkideen finden können!

Am Samstag wird sogar der Weihnachtsmann von 15:30 bis 16:30 Uhr und am Sonntag von 11:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 15:30 Uhr anwesend sein. Vor Ort wird es einen Briefkasten geben, an den Sie Ihre Weihnachtslisten schicken können.

Getränke und Crêpes vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde