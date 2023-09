Soirée « Éviter les arnaques Internet même si on est nul en Informatique » Salle de spectacle Marlhes Marlhes Catégories d’Évènement: Loire

Marlhes Soirée « Éviter les arnaques Internet même si on est nul en Informatique » Salle de spectacle Marlhes Marlhes, 13 octobre 2023, Marlhes. Soirée « Éviter les arnaques Internet même si on est nul en Informatique » Vendredi 13 octobre, 20h30 Salle de spectacle Marlhes Entrée libre À partir de cas concrets, vous saurez reconnaître les mails frauduleux qui visent à vous dérober vos mots de passe, les sites marchands gérés par des escrocs, les faux- sites qui imitent les vrais. Vous apprendrez à vous protéger des virus et vous verrez comment quelques mesures simples suffisent à assurer votre sécurité en ligne.

à la Salle de spectacle de Marlhes. Source: https://sibereinformatique.fr/ Salle de spectacle Marlhes route de riotord Marlhes Marlhes 42660 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://sibereinformatique.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

