Visitez un lieu unique dédié à la création contemporaine et au spectacle vivant Salle de spectacle Le Pari Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Visitez un lieu unique dédié à la création contemporaine et au spectacle vivant Salle de spectacle Le Pari, 18 septembre 2022, Tarbes. Visitez un lieu unique dédié à la création contemporaine et au spectacle vivant Dimanche 18 septembre, 14h00 Salle de spectacle Le Pari

Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Laissez-vous guider dans cette véritable « Fabrique Artistique ». handicap moteur;handicap psychique;handicap visuel;handicap intellectuel mi;pi;vi;ii Salle de spectacle Le Pari 21 rue Georges Clémenceau, 65000 Tarbes Marcadieu Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

05 62 51 12 00 Au début il y avait le Paris. Construit sur un ancien lavoir, le Paris se voulait cinéma et théâtre lyrique. Il ouvrira ses portes en 1949, uniquement sous son format cinéma, accueillant jusque dans les années 90 plusieurs générations de Tarbais.e.s. En 2001, la nouvelle municipalité, sous l’impulsion de son nouveau Maire Gérard Trémège, fait le pari de créer une fabrique artistique dédiée au spectacle vivant et à la création contemporaine. En 2004, le Pari est né. Après 18 mois de travaux, il ouvre ses portes sous la forme d’un vaste espace culturel. Un lieu unique destiné à l’expression des arts du théâtre, de la danse, du chant, du cirque et de la musique. Donnant leur chance aux jeunes compagnies et misant sur la nouvelle génération d’artistes le Paris perdra pour l’occasion son « s » et deviendra le Pari. Laissez-vous guider dans cette véritable « Fabrique Artistique ». Ancien cinéma réhabilité par la Ville, le Pari est depuis 2004 une véritable fabrique artistique dédiée à la création contemporaine et au spectacle vivant. Le projet du Pari, a été mené par la Ville de Tarbes dans l’objectif de revaloriser les friches urbaines et d’apporter aux artistes et compagnies émergentes les espaces et les moyens nécessaires à la production de leur spectacle. Venez découvrir cette usine à création ! Vous y rencontrerez des artistes en pleine répétition ainsi qu’une exposition ! Visite guidée uniquement : 1 visite toutes les 30 minutes de 14h à 17h. Dernière visite 16h30. Durée de la visite : environ 45 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-18T14:00:00+02:00

2022-09-18T17:00:00+02:00 ©Corinne Svala / Tarbes en Scènes

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Salle de spectacle Le Pari Adresse 21 rue Georges Clémenceau, 65000 Tarbes Marcadieu Ville Tarbes lieuville Salle de spectacle Le Pari Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Salle de spectacle Le Pari Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Visitez un lieu unique dédié à la création contemporaine et au spectacle vivant Salle de spectacle Le Pari 2022-09-18 was last modified: by Visitez un lieu unique dédié à la création contemporaine et au spectacle vivant Salle de spectacle Le Pari Salle de spectacle Le Pari 18 septembre 2022 Salle de spectacle Le Pari Tarbes Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrénées