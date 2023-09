L’enfant et le cacaoyer Salle de spectacle Jacques Tati Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

L'enfant et le cacaoyer
Vendredi 20 octobre, 20h00
Salle de spectacle Jacques Tati
Orsay

Une caisse de transport se déploie devant vous. Des parchemins défilent, des marionnettes prennent vie… Explorez l'histoire du chocolat à travers un dialogue entre un arbre et une enfant esclave des plantations de cacaoyer en Côte d'Ivoire.

