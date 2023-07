Festival jeune public il était une fois les vacances Salle de spectacle Georges Brassens Les Avirons, 7 juillet 2023, Les Avirons.

Festival jeune public il était une fois les vacances 7 – 30 juillet Salle de spectacle Georges Brassens Les spectacles en salle sont à 3 euros les ateliers à 2 euros et les spectacles en extérieur gratuit sur inscriptions

Le Festival Jeune Public Il était une fois … les vacances ! les voyages de ceux qui restent aura lieu du 07 au 30 juillet 2023 sur 11 communes de l’île de la Réunion :

St-Benoit, Bras-Panon, St-André, Ste-Suzanne, St-Denis, Le Port, Trois-Bassins, Les Avirons, L’Etang-Salé, L’Entre-Deux, St-Joseph.

Qui regroupe 12 structures :

Le Centre Dramatique de l’Océan Indien

La scène Conventionnée (théâtre les bambous)

Le Théâtre Conventionné (théâtre sous les arbres)

Les 5 Théâtres Municipaux (Auditorium Hary Payet, Salle Georges Brassens, Kafé ek Lanbrokin, l’Alambic et le théâtre des sables)

Les services Municipaux (Bras-Panon et Saint-André)

La caisse des Ecoles (Sainte-Suzanne)

La Plateforme Jeune Public (ZÉVI)

Pendant la durée du festival il est prévu une affiche de 5 spectacles soit 48 représentations sur tout le territoire Réunionnais :

1- La terre sous les ongles du collectif Alpaca Rose et de la compagnie Cao

(thêatre , danse) origine Réunion-France

2- L’enfant et le tambour de nuit de la compagnie Miangaly (Conte, théâtre et musique) origine Madagascar

3- Alaloupe de la compagnie les Grandes pointures (Fantaisie Botanique) origine France

4- Scrooge, il n’est jamais trop tard de la compagnie Mobil Teatro (Conte et masque) origine Suisse

5- Apoïo de la compagnie 3.0 (Danse) origine Réunion

Le festival s’adresse à un public d’enfants de 0 à 12 ans et leurs familles. Des ateliers de danse, de théâtre et cuisine rythmeront le festival.

Salle de spectacle Georges Brassens 64 rue du stade 97425 les Avirons Les Avirons 97425 La Réunion + 33 0262 38 13 40 http://www.iletaitunefoislesvacances.com https://www.facebook.com/iletaitunefoislesvacances [{« type »: « phone », « value »: « 0262 38 13 40 »}] Salle de spectacle répertoriée dans le jeune public depuis 2005. Cofondatrice du festivale avec la salle Guy Alphonsine de Saint-André. présence de parking , à proximité de la gare routière et du centre ville des Avirons

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T16:00:00+02:00 – 2023-07-07T16:30:00+02:00

2023-07-30T16:30:00+02:00 – 2023-07-30T17:00:00+02:00

