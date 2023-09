Concert Vent de Galarne – La Chavannée Salle de spectacle Françoise Seigner, Saint-Chef (38), 21 octobre 2023, .

Concert Vent de Galarne – La Chavannée Samedi 21 octobre, 20h30 Salle de spectacle Françoise Seigner, Saint-Chef (38) 12€ / 7€ enfants

Groupe de 11 musiciens, instrumentistes et chanteurs qui nous entraîneront dans un concert aux parfums de rivière… :

Le répertoire des « chansons de rivière » dans la tradition populaire du bassin de la Loire est très riche. Entre Bourbonnais, Nivernais et Berry, les Chavans s’attachent à faire découvrir le patrimoine musical de ces régions du centre de la France. Prenant appui sur un important répertoire vocal, ils mêlent chants et adaptations instrumentales à leurs propres compositions. Il s’en dégage une musique foisonnante et bocagère, ancrée dans les terres fermes et prête à suivre la rivière…

Le Vent de Galarne est le vent de nord-ouest nommé ainsi par les bateliers, du Haut-Allier jusqu’à Nantes.

C’est aussi le vent qui fait circuler la musique au fil de l’eau.

David Boirat (chant) – Patrick Bouffard (vielle) – Jean Marc Duroure (contrebasse) – Arnaud Guenzi (clarinette, cornemuse, flûte) – Maxou Heintzen (mandoline) – Catherine Paris (chant) – Eveline Paris (chant) – Frédéric Paris (cistre, clarinette, flûte, chant) – Manu Paris (cornemuse, cornet, bugle, chant) – Marjorie Stéphany (accordéon diatonique, chant).

lien : https://www.calameo.com/read/006973077680c38dc5959

réservation : très vivement conseillée (200 places) : https://billetterie-saintchef.mapado.com/

Salle de spectacle Françoise Seigner, Saint-Chef (38) 300, Voie du Collège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

