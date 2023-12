PENSEZ, JE DEVINE SALLE DE SPECTACLE ET CINEMA D’AIME Aime La Plagne, 19 janvier 2024, Aime La Plagne.

Un mystère joyeux mis en musique par ELLE – une pianiste virtuose et télépathe- et conduit par LUI (mentaliste facétieux) Mais c’est VOUS qui serez les mentalistes ! Ce spectacle fascine et amuse tous les publics avec du « jamais vu » : ELLE joue du Satie et décrypte vos choix ! LUI donne le résultat d’une élection avant son dépouillement… et surtout VOUS serez les mentalistes d’un soir !Durée 1h30A partir de 7 ans Photos © infographile.com (affiche)

Tarif : 21.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:30

SALLE DE SPECTACLE ET CINEMA D’AIME 439 AVENUE DE LA GARE 73210 Aime La Plagne 73