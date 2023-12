TELEPHOMME SALLE DE SPECTACLE-DU VIEUX MARCHE Jouy En Josas, 27 janvier 2024, Jouy En Josas.

Depuis plus de 10 ans et plus de 300 concerts à son actif, TELEPHOMME poursuit sa route à travers la FRANCE, la BELGIQUE et la SUISSE pour interpréter avec passion et professionnalisme les chansons du groupe mythique des Années 80 : TELEPHONE.Grâce à son spectacle 100 % rock, électrique et survitaminé, TELEPHOMME est devenu le Tribute Téléphone de Référence.Rendez-vous en concert !

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE DE SPECTACLE-DU VIEUX MARCHE PLACE DE LA MARNE 78350 Jouy En Josas 78